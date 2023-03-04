Британська розвідка розповіла про ситуацію у Бахмуті
Українська оборона міста Бахмут зазнає все більш серйозного тиску. У місті Донецької області та на околицях тривають запеклі бої.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
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Регулярна російська армія та "вагнерівці" здійснили подальше просування до північних околиць міста, яке зараз є утримуваним Україною виступом, вразливим для російських атак із трьох сторін.
"Україна посилює цей район елітними підрозділами, і за останні 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, в тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр", — йдеться в повідомленні.
Британська розвідка зазначила, що підконтрольні українській владі шляхи постачання з міста стають все більш обмеженими.
Нагадаємо, геолокаційні кадри, які були опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове-Бахмут. Випереджувальне руйнування, ймовірно, свідчить про те, що ЗСУ, можливо, намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід.
Також ми писали, що під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.
Додамо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.