Британская разведка рассказала о ситуации в Бахмуте

В городе продолжаются ожесточенные бои

Украинская оборона города Бахмут испытывает все более серьезное давление. В городе Донецкой области и в окрестностях продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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Регулярная российская армия и "вагнеровцы" осуществили дальнейшее продвижение к северным окрестностям города, которое сейчас является удерживаемым Украиной выступлением, уязвимым для российских атак с трех сторон.

"Украина усиливает этот район элитными подразделениями, и за последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом поставки из Бахмута в город Часов Яр", — говорится в сообщении.

Британская разведка отметила, что подконтрольные украинским властям пути поставки из города становятся все более ограниченными.

Напомним, геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка и один на трассе Хромово-Бахмут. Предварительное разрушение, вероятно, свидетельствует о том, что ВСУ, возможно, пытаются помешать российскому передвижению в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути ухода оккупантов на запад.

Также мы писали, что под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Добавим, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.