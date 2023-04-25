Британская разведка заявила, что потери оккупантов заметно снизились: какая причина

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

В апреле этого года потери российских военнослужащих заметно снизились, если сравнивать с предыдущими месяцами. Вероятно, это произошло из-за перехода оккупантов к обороне.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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Аналитики отмечают, что в апреле 2023 года ежедневные потери россиян с высокой вероятностью снизились примерно на 30% — после того, как в январе-марте были особенно большими.

В разведке Британии посчитали, что цифры, которые публикует Генштаб ВСУ, утверждают о снижении российских потерь. Это произошло от средних показателей 776 человек в день до 568 в апреле.

"Разведка не может проверить конкретную методологию, которую использует Украина, однако общая тенденция, скорее всего, точная. С высокой вероятностью, потери РФ уменьшились после того, как их зимние попытки наступления не достигли целей, а сейчас российские силы сосредоточились на подготовке к ожидаемому контрнаступлению Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что российские оккупанты не оставляют идеи взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу по нескольким направлениям.

Добавим, что российские оккупационные войска заняли для собственных нужд очередную гражданскую больницу на оккупированной территории. Речь идет о городе Хрустальный в Луганской области.