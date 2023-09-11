"Диво-зброї так і не створили": Буданов про військову техніку окупантів

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що на фронті згоріла дуже велика кількість російських танків Т-90, а танк Т-14 "Армата" противник так і не випустив на поле бою. За його словами, окупанти не створили "диво-зброї".

Про це Кирило Буданов сказав на "Ялтинській Європейській Стратегії".

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"Т-14 "Армата"? Жодного застосування цієї техніки так і не було. Було кілька випадків застосування бронетранспортерів "Бумеранг". Їхні рештки можна побачити тут, вони всі згоріли", — каже Буданов.

Він вважає, що Т-14, коли росіяни зрозуміли, що може бути руйнівний ефект для подальшої експортної привабливості цієї машини, так і не запустили на фронт.

За словами Буданова, на війні в Україні згоріло дуже багато російських танків Т-90.

"Горить все насправді. Диво-зброї так і не створили", — додав начальник ГУР.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.

Також ми писали, що війна Російської Федерації проти України не буде довготривалою. Такої думки дотримується начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Додамо, голова ГУР Кирило Буданов наголосив, що Україна обов'язково поверне Крим, адже ніякої Росії там бути не має. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.