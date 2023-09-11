Буданов объяснил, почему война с РФ может продолжаться всю жизнь

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что война в нашем государстве может продолжаться в разной форме всю жизнь. Это произойдет, если ВСУ не выйдут на границы 1991 года.

Об этом он заявил во время конференции на "Ялтинской Европейской Стратегии".

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Последствия не только для Украины

"Если гипотетически что-то случится иначе, то это будет сигнал для всех, что в любой точке мира абсолютно террористическими способами можно изменять как миропорядок, так и жизнь в целом. А я думаю, что это может очень плохо закончиться — и не только для Украины", — объяснил он.

Ликвидация вражеской техники

Кирилл Буданов также заявил, что на фронте сгорело большое количество российских танков Т-90, а танк Т-14 "Армата" противник так и не выпустил на поле боя. По его словам, оккупанты не создали "чудо-оружия".

Также он заверил, что российская профессиональная армия закончилась еще прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Напомним, Российская Федерация на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной. Именно эти комплексы наносят удары по нашей стране.