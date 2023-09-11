Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Буданов объяснил, почему война с РФ может продолжаться всю жизнь arrow

Буданов объяснил, почему война с РФ может продолжаться всю жизнь

11 сентября 2023 19:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Буданов объяснил, почему война с РФ может продолжаться всю жизнь
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что война в нашем государстве может продолжаться в разной форме всю жизнь. Это произойдет, если ВСУ не выйдут на границы 1991 года.

Об этом он заявил во время конференции на "Ялтинской Европейской Стратегии".

Читайте также:

Последствия не только для Украины

"Если гипотетически что-то случится иначе, то это будет сигнал для всех, что в любой точке мира абсолютно террористическими способами можно изменять как миропорядок, так и жизнь в целом. А я думаю, что это может очень плохо закончиться — и не только для Украины", — объяснил он.

Ликвидация вражеской техники

Кирилл Буданов также заявил, что на фронте сгорело большое количество российских танков Т-90, а танк Т-14 "Армата" противник так и не выпустил на поле боя. По его словам, оккупанты не создали "чудо-оружия".

Также он заверил, что российская профессиональная армия закончилась еще прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Напомним, Российская Федерация на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной. Именно эти комплексы наносят удары по нашей стране.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз