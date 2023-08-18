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Чехія має намір передати Україні гелікоптери Мі-24

18 серпня 2023 02:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чехія має намір передати Україні гелікоптери Мі-24
Радянський гелікоптер Мі-24. Фото: Militaryarms
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністрка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна має намір відправити Україні партію гелікоптерів Мі-24. Невдовзі США повинні передати Чехії новіші американські гвинтокрили.

Про це Чернохова повідомила в Twitter.

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Очільниця Міноборони Чехії зазначила, що гелікоптери Мі-24В/35 російського виробництва продемонстрували високу ефективність у своїй службі упродовж 45 років.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, на цьому історія "двадцять  четвірки" не закінчується. Напевно всі ми підозрюємо, що вони можуть знайти подальше застосування там, де зараз потрібна будь-яка військова техніка для захисту від агресорів. Саме туди наша допомога прямувала протягом багатьох місяців — і надходитиме далі", — зазначила Чернохова.

Міністрка розповіла, що Чехія "більше не може покладатися на запчастини зі Сходу".  Також вона додала, що не вся радянська техніка виходиться з експлуатації, а поки що лише гелікоптери Мі-24.

Джерело: twitter.com/jana_cernochova

Військова допомога Україні від партнерів

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16  в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також ми писали, що Міністерство оборони Великої Британії уклало три контракти на постачання Україні засобів ППО. Загальна сума військової допомоги становить більше ніж 114 млн доларів. 

Додамо, що парламент Швеції оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість 3,25 млрд шведських крон (приблизно 270 млн євро).

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