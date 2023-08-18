Чехия намерена передать Украине вертолеты Ми-24

Советский геликоптер Ми-24. Фото: Militaryarms

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна намерена отправить Украине партию вертолетов Ми-24. Вскоре США должны передать Чехии более новые американские вертолеты.

Об этом Чернохова сообщила в Twitter.

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Глава Минобороны Чехии отметила, что вертолеты Ми-24В/35 российского производства продемонстрировали высокую эффективность в своей службе на протяжении 45 лет.

"Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, на этом история "двадцать четверки" не заканчивается. Наверное, все мы подозреваем, что они могут найти дальнейшее применение там, где сейчас нужна любая военная техника для защиты от агрессоров. Именно туда наша помощь следовала в течение многих месяцев — и будет поступать дальше", — отметила Чернохова.

Министр рассказала, что Чехия "больше не может полагаться на запчасти с Востока". Также она добавила, что не вся советская техника выходит из эксплуатации, а пока только вертолеты Ми-24.

Источник: twitter.com/jana_cernochova

Военная помощь Украине от партнеров

Напомним, что Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Также мы писали, что Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на поставку Украине средств ПВО. Общая сумма военной помощи составляет более 114 млн долларов.

Парламент Швеции объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость 3,25 млрд шведских крон (примерно 270 млн евро).