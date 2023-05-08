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Череватий розповів, чому Пригожин говорить про нестачу снарядів у "вагнерівців"

8 травня 2023 12:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Череватий розповів, чому Пригожин говорить про нестачу снарядів у "вагнерівців"
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Фото: facebook/sergij.cerevatij
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заяви засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про нібито нестачу снарядів продиктовані зобов'язаннями, які він не може виконати. Це відбувається на тлі успіхів українських військових, які нищать особовий склад окупантів, який ніким поповнювати.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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"Головне, чим покликані заяви Пригожина — тим, що він взяв на себе військові зобов'язання, не здатен їх виконати, в тому числі по взяттю Бахмута і придумує ці нісенітниці про снарядний голод", — розповів Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що насправді основна проблема Пригожина — постійне знищення особового складу силами оборони України, а відтак і неможливість його поповнити, тому що з в'язниць йому не дають людей.

"Не дає сама влада і в'язні не дуже прагнуть йти, тому що розуміють, що це квиток в одну сторону", — додав Череватий.

Нагадаємо, Євген Пригожин і Рамзан Кадиров шантажем змусили Міноборони РФ відновити постачання боєприпасів ПВК "Вагнер". Рамзан Кадиров разом з тим намагається відновити свій вплив у Кремлі.

Також ми писали, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про отримання розпорядження про видачу боєприпасів. За його словами, "вагнерівцям" обіцяють велику кількість зброї. Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії Сергій Суровікін буде курирувати діалог у рамках бойових дій ПВК.

Додамо, Сергій Череватий заявив, що попри слова Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, поки що головною атакувальною силою залишається ПВК "Вагнера". Наразі військ Кадирова там немає.

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