Череватый рассказал, почему Пригожин говорит о нехватке снарядов у "вагнеровцев"

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: facebook/sergij.cerevatij

Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы недостатке снарядов продиктованы обязательствами, которые он не может выполнить. Это происходит на фоне успехов украинских военных, которые уничтожают личный состав оккупантов, который некем пополнять.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте также:

Реакция Череватого на заявления Пригожина

"Главное, чем призваны заявления Пригожина — тем, что он взял на себя военные обязательства, не способен их выполнить, в том числе по взятию Бахмута и придумывает эту ерунду о снарядном голоде", — рассказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что на самом деле основная проблема Пригожина — постоянное уничтожение личного состава силами обороны Украины, а потому и невозможность его пополнить, потому что из тюрем ему не дают людей.

"Не дает сама власть и заключенные не очень стремятся уходить, потому что понимают, что это билет в одну сторону", — добавил Череватый.

Напомним, Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров шантажом заставили Минобороны РФ возобновить поставки боеприпасов ЧВК "Вагнер". Рамзан Кадыров вместе с тем пытается восстановить свое влияние в Кремле.

Также мы писали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов. По его словам, "вагнеровцам" обещают большое количество оружия. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин будет курировать диалог в рамках боевых действий ЧВК.

Добавим, Сергей Череватый заявил, что, несмотря на слова Евгения Пригожина о выходе из Бахмута, пока главной атакующей силой остается ЧВК "Вагнера". Пока войск Кадырова там нет.