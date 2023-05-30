Череватий розповів, хто прийшов на зміну "вагнерівцям" у Бахмуті

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Фото: google.com

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в Бахмут на зміну загону ПВК "Вагнера" заходять десантні та мотострілецькі війська. За його словами, більшість із них вже були замінені другим або навіть третім складом цих підрозділів.

Про це Череватий розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Ротація росіян у Бахмуті

"Так, там [у Бахмуті] відбуваються ротаційні заходи, спричинені втратами "вагнерівців". Вони змушені це робити саме через величезні втрати. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ РФ, а також мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні назви, знаємо імена командирів, а також бойовий потенціал", — заявив Череватий.

За його словами, ці підрозділи через участь у бойових діях від початку російської агресії зазнали великих втрат. Крім того, більшість із них побула 2-3 рази в складі цього підрозділу.

Нагадаємо, що в Бахмуті значно знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи РФ. Також окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку.

Також ми повідомляли, що Командування російських окупаційних сил хоче перекинути ПВК "Вагнер" на новий "гарячий напрямок" для покращення там ситуації. Таким напрямком може стати Авдіївка.

Додамо, що після виведення з Бахмуту приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина бойове напруження може знизитися. Адже підрозділи регулярної російської армії, які приходять на заміну найманцям значно менше підготовлені та мотивовані.