Череватый рассказал, кто пришел на смену "вагнеровцам" в Бахмуте

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Фото: google.com

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмут на смену отряду ЧВК "Вагнера" заходят десантные и мотострелковые войска. По его словам, большинство из них уже было заменено вторым или даже третьим составом этих подразделений.

Об этом Череватый рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Да, там [в Бахмуте] проходят ротационные мероприятия, вызванные потерями "вагнеровцев". Они вынуждены это делать именно из-за огромных потерь. Заходят подразделения воздушно-десантных войск РФ, а также мотострелковые подразделения. Мы знаем их названия, знаем имена командиров, а также боевой потенциал", — заявил Череватый.

По его словам, эти подразделения из-за участия в боевых действиях с начала российской агрессии понесли большие потери. Кроме того, большинство из них побывало 2-3 раза в составе этого подразделения.

Напомним, что в Бахмуте значительно снизилась интенсивность наступательных действий врага, поскольку он производит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения РФ. Также оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.

Также мы сообщали, что Командование российских оккупационных сил хочет перебросить ЧВК "Вагнер" на новое "горячее направление" для улучшения там ситуации. Таким направлением может стать Авдеевка.

Добавим, что после вывода из Бахмута частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, боевое напряжение может снизиться. Ведь подразделения регулярной русской армии, которые приходят на смену наемникам, значительно меньше подготовлены и мотивированы.