Стало відомо, як розвиватимуться події в Бахмуті

Ексофіцер Генштабу спрогнозував ситуацію в Бахмуті після відходу "Вагнера"
Після виведення з Бахмуту приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина бойове напруження може знизитися. Адже підрозділи регулярної російської армії, які приходять на заміну найманцям значно менше підготовлені та мотивовані.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
"Дуже важливий момент — наскільки регулярна армія, яка приходить на зміну ПВК "Вагнер", зможе змінити ситуацію", — сказав Селезньов.
Якщо подивитися на ситуацію на флангах, пояснив він, то там стоїть саме регулярна армія із мобілізованих, яку ми відтісняємо.
"Оскільки у мобілізованих з мотивацією та підготовкою все дуже погано, тому навряд чи з цією історією щось добре вийде", — спрогнозував Селезньов.
За його словами, інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку станом на сьогодні дещо знизилася. Проте інтенсивність артилерійських обстрілів триває приблизно на тому ж рівні.
"Але паритет, як мінімум в засобах ураження у нас з ворогом є", — констатував військовий експерт.
Чому "Вагнер" пішов з Бахмуту
Найманці ПВК "Вагнер" почали залишати територію міста Бахмут. На їхнє місце заходять підрозділи російських регулярних військ, які воюють на території України.
Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що у Бахмуті Донецької області досі присутні війська "Вагнера", а темпи наступальних дій росіян навколо міста продовжують знижуватися. Проте нові успішні контратаки ЗСУ ускладнюють ротацію сил РФ у Бахмуті.