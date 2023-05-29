Стало відомо, як розвиватимуться події в Бахмуті

Найманець ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Фото РосЗМІ

Після виведення з Бахмуту приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина бойове напруження може знизитися. Адже підрозділи регулярної російської армії, які приходять на заміну найманцям значно менше підготовлені та мотивовані.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Дуже важливий момент — наскільки регулярна армія, яка приходить на зміну ПВК "Вагнер", зможе змінити ситуацію", — сказав Селезньов.

Якщо подивитися на ситуацію на флангах, пояснив він, то там стоїть саме регулярна армія із мобілізованих, яку ми відтісняємо.

"Оскільки у мобілізованих з мотивацією та підготовкою все дуже погано, тому навряд чи з цією історією щось добре вийде", — спрогнозував Селезньов.

За його словами, інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку станом на сьогодні дещо знизилася. Проте інтенсивність артилерійських обстрілів триває приблизно на тому ж рівні.

"Але паритет, як мінімум в засобах ураження у нас з ворогом є", — констатував військовий експерт.

Чому "Вагнер" пішов з Бахмуту

Найманці ПВК "Вагнер" почали залишати територію міста Бахмут. На їхнє місце заходять підрозділи російських регулярних військ, які воюють на території України.

Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що у Бахмуті Донецької області досі присутні війська "Вагнера", а темпи наступальних дій росіян навколо міста продовжують знижуватися. Проте нові успішні контратаки ЗСУ ускладнюють ротацію сил РФ у Бахмуті.

