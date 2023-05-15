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Череватий розповів, на яку відстань просунулися ЗСУ у Бахмуті

15 травня 2023 22:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Череватий розповів, на яку відстань просунулися ЗСУ у Бахмуті
Український військовий у Бахмуті. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За останні дві доби, 14-15 травня, українським військовим вдалося просунутися у місті Бахмут Донецької області на відстань до 2 км. Під час боїв бійці ліквідували 149 окупантів. 

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За словами речника, Сили оборони просунулися на флангах Бахмута від 350 метрів до 2 км у деяких місцях.

"Бахмут зараз — це точка біфуркації. У широкому сенсі це означає перехід на іншу стадію. Якщо в таких інтенсивних боях ПВК "Вагнер" не знайде спосіб поповнювати свій особовий склад, то буде просто знищена", — повідомив Череватий.

Він розповів, що за добу на Бахмутському напрямку сталося 34 бойові зіткнення. Російські окупанти здійснили 479 обстрілів та чотири авіанальоти.

До того ж під час боїв українським військовим вдалося знищити 149 загарбників, поранити 160, ще шість взяти у полон.

Нагадаємо, українські військові показали, як їм вдалося знищити російських окупантів у районі міста Бахмут Донецької області. Загалом було ліквідовано 12 загарбників.

Також ми писали, що українські військові продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Вчора, 14 травня, ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів.

Додамо, у Росії скаржаться на загибель двох полковників. Зазначається, що українські військові "ліквідували" їх під бої на околицях Бахмута.

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