Череватий розповів, що кількість бойових зіткнень у Бахмуті зменшилася: в чому причина

Сергій Череватий

За останні три дні кількість бойових зіткнень у Бахмуті Донецької області зменшилася. Це може бути пов'язано з перегрупуванням військ.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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"Останні три дні можна аналізувати, що кількість боєзіткнень дещо зменшилася, але я думаю, тут потрібен серйозний аналіз — це може бути певне перегрупування військ. Тому найближчі дні, тиждень покажуть, що є причиною насправді", — зазначив Череватий.

Речник наголосив, що Бахмут залишається головним напрямком удару противника. За його словами, на жаль, тут не зменшилась кількість обстрілів. За добу ворог тільки біля самого міста Бахмут 70 разів завдавав удари. Загалом відбулося 19 боєзіткнень, 14 з яких в районі самого міста.

"Ворог втратив 86 окупантів вбитими і 117 пораненими. Також було підбито "Гвоздику" і РЕБ "Стриж", — додав Череватий.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вчергове відвідав позиції українських військ у районі Бахмута. Він пояснив, чому Сили оборони залишаються у зруйнованому місті.

Також ми писали, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають. ЗСУ не дали ворогу ніде прорвати оборону.

Додамо, російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у спірному східному місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.