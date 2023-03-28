Череватый рассказал, что количество боевых столкновений в Бахмуте уменьшилось: в чем причина
За последние три дня количество боевых столкновений в Бахмуте Донецкой области уменьшилось. Это может быть связано с перегруппировкой войск.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
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"Последние три дня можно анализировать, что количество боеприкосновений несколько уменьшилось, но я думаю, здесь нужен серьезный анализ — это может быть определенная перегруппировка войск. Поэтому в ближайшие дни, неделя покажут, что является причиной на самом деле", — отметил Череватый.
Спикер подчеркнул, что Бахмут остается главным направлением удара противника. По его словам, к сожалению, здесь не уменьшилось количество обстрелов. За сутки враг только у самого города Бахмут 70 раз наносил удары. В общей сложности произошло 19 боеприкосновений, 14 из которых в районе самого города.
"Враг потерял 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными. Также были подбиты "Гвоздика" и РЭБ "Стриж", — добавил Череватый.
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил позиции украинских войск в районе Бахмута. Он объяснил, почему Силы обороны остаются в разрушенном городе.
Также мы писали, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, несмотря на то, что бои продолжаются. ВСУ не дали врагу нигде прорвать оборону.
Добавим, российские войска были вытеснены с одной из ключевых дорог в спорном восточном городе Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.