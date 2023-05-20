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Череватый рассказал, что происходит на Бахмутском и Лиманском направлениях

20 мая 2023 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Череватый рассказал, что происходит на Бахмутском и Лиманском направлениях
Украинские военные под Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. Украинские военные сдерживают штурмы российских оккупантов. Самой горячей точкой остается город Бахмут Донецкой области.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Ситуация на Бахмутском направлении

"Бахмут остается главной, авторитетной целью для агрессора. Он помимо группировки "Вагнера" подтягивает туда воздушно-десантные подразделения, мотострелковые подразделения, а также некоторые специальные подразделения", — рассказал Череватый.

По его словам, на Бахмутском направлении произошло 17 боевых столкновений за сутки. Противник потерял 92 оккупанта, а еще 156 получили ранения.

К тому же украинские военные уничтожили несколько единиц российской техники в районе города Бахмут, 13 полевых складов с боеприпасами и приземлили пять беспилотников.

Что происходит на Лиманском направлении

Череватый рассказал, что бои продолжаются и на Лиманском направлении. В последние дни захватчики ослабили штурмы.

"Они пытались проводить 5-7 атак на Лиманско-Купянском направлении, последние двое суток мы наблюдаем, что они способны лишь одну атаку провести. За эти сутки они пытались в районе Белогоровки штурмовать наши подразделения, но понесли потери и отступили", — добавил Череватый.

Напомним, Россия перебросила под Бахмут несколько батальонов. Оккупанты и дальше планируют захватить этот город, считая, что это позволит им претендовать на успех во всей войне.

Также мы писали, что украинские военные показали кадры из Бахмута Донецкой области. Жестокие бои за каждый метр украинского города продолжаются.

Добавим, в пятницу вечером, 19 мая, Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. По словам заместителя министра обороны Украины, оккупанты продолжают атаковать украинские территории ценой больших потерь.

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