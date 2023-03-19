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Череватый заявил, что оккупанты не могут завершить операцию по захвату Бахмута

19 марта 2023 14:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сергей Череватый
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута в Донецкой области. Они продолжают атаковать "по инерции".

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Спикер отметил, что действия россиян в районе Бахмута сложно назвать стратегической наступательной операцией. Оккупанты терпят огромные потери.

"Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", — сказал спикер.

По словам Череватого, украинское командование и штабы правильно планируют оборону. Военные смело обескровливают оккупантов, стачивают их боевые возможности и ломают боевой дух.

Спикер добавил, что заявления Пригожина о нехватке боеприпасов — сигнал SOS российскому руководству.

Напомним, финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, пытается создать информационные условия для объяснения неудачи "вагнеровцев" у Бахмута.

Также мы писали, что по сообщению высокопоставленного представителя НАТО, говорившего в условиях анонимности, российские войска теряют ежедневно до 1500 солдат в ходе наступления, преимущественно в Бахмуте. Он также отметил, что соотношение убитых и раненых составляет один к трем. В то же время Украина несет значительно меньше потерь в боях, где тратится несколько тысяч снарядов в день с обеих сторон.

Добавим, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили четырех российских оккупантов на Бахмутском направлении. К тому же были ранены еще трое российских военных.

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