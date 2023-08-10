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Через Мелитополь оккупанты активно перебрасывают военную технику: что известно

10 августа 2023 10:50
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Через Мелитополь оккупанты активно перебрасывают военную технику: что известно
Колонна российской военной техники. Иллюстративное фото: рус.СМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Оккупанты продолжают переправлять военную технику через Мелитополь. Из Крыма в Запорожском направлении за последнее время переправили пушки, танки, БМП.

Об этом пишет РИА Мелитополь.

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Через Мелитополь Запорожской области россияне тянут из Крыма на передовую вооруженную технику.

"Со вчерашнего дня через Мелитополь активизировалось перебрасывание военной техники. Враг тянет на Запорожское направление со стороны Крыма: пушки, танки, БМП", — пишет РИА Мелитополь.

По информации СМИ, через Мелитополь россияне также переправляют неисправные машины.

"Много разбитых бензовозов. Их транспортируют на лафетах или тягачами. Так, в сторону Крыма на лафетах днем было замечено перебрасывание БМП и танка. А в вечернее время по проспекту 50-летия Победы со стороны Токмака в сторону Крыма уже ехали 7 пустых лафетов", — говорится в сообщении.

К тому же из Крыма и обратно гонят КамАЗы с провизией для оккупантов.

"Военные КАМАЗы и самосвалы носятся по городу с большой скоростью. Едут на красный сигнал светофора, никто вообще не реагирует даже на пешеходов. Часто останавливаются возле Меры в районе автовокзала. То Грады стоят, то танки. Солдатня выбегает за продуктами", — рассказывают жители.

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КамАЗ с продуктами в Мелитополе. Фото: РИА Мелитополь

Напомним, стало известно, что оккупанты хотят учить будущих фcбшников в мелитопольском пединституте.

Также россияне будут учить мелитопольских школьников руководить дронами.

В то же время мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о предателях в полиции.

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