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"Доказ варварства рф": у Держдепі США відреагували на розстріл окупантами бійця ЗСУ

8 березня 2023 09:52
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Держдепі США відреагували на цинічний розстріл окупантами бійця ЗСУ
У США заявили, що вже не перший доказ звірств армії рф в Україні
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Держдепі США побачили кадри цинічного розстрілу окупантами українського військового. Там назвали це черговим доказом варварства і звірства росіян у війні проти України.

Про це на брифінгу розповів речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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Деталі

В американській адміністрації заявили, що це не перше свідчення явних звірств росії в Україні.

"Жахливі кадри із беззбройним українцем, якого страчують після того, як він просто сказав "Слава Україні", вражають з погляду варварства", — сказав представник Держдепу.

Окрім того, Нед Прайс наголосив, що кремлю має бути соромно за такі вчинки, і що країна "нехтує базовими правилами війни, основною людською порядністю, коли її війська беруть участь у подібних звірствах".

Нагадаємо, напередодні у Генштабі ЗСУ назвали бійця, якого російські окупанти цинічно розстріляли за слова "Слава Україні". Ім'я загиблого — Тимофій Шадура. Він служив у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького. 

Раніше було оприлюднене відео, як після проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Президент Володимир Зеленський прокоментував це відео. Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це. 

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