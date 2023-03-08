В Госдепе США отреагировали на циничный расстрел оккупантами бойца ВСУ

В США заявили, что это уже не первое доказательство зверств армии рф в Украине

В Госдепе США увидели кадры циничного расстрела оккупантами украинского военного. Там назвали это очередным доказательством варварства и зверства россиян в войне против Украины.

Об этом на брифинге рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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В американской администрации заявили, что это не первое свидетельство явных зверств россии в Украине.

"Ужасные кадры с безоружным украинцем, которого казнят после того, как он просто сказал "Слава Украине", поражают с точки зрения варварства", — сказал представитель Госдепа.

Кроме того, Нед Прайс подчеркнул, что кремлю должно быть стыдно за такие поступки, и что страна "пренебрегает базовыми правилами войны, основной человеческой порядочностью, когда ее войска принимают участие в подобных зверствах".

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ назвали бойца, которого российские кафиры цинично расстреляли за слова "Слава Украине". Имя погибшего — Тимофей Шадура. Он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.

Ранее было обнародовано видео, как после произнесения фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал это видео. Он подчеркнул, что каждый российский военный, который пришел в Украину, непременно будет отвечать за это.