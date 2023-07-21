Будет ли летнее контрнаступление успешным: прогноз от директора ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: facebook/CIA

В Украине продолжается контрнаступление. Разведывательные данные США свидетельствуют, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

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По словам Уильяма Бернса, захватчики испытывают значительные "структурные недостатки". У окупантов низкий моральный дух. В то же время среди российского политического и военного руководства царит хаос. Однако оборонительные укрепления, созданные россиянами на захваченных территориях, достаточно мощные, чтобы скрыть все эти проблемы.

"Это будет трудная задача, но мы как разведывательное агентство сделаем все возможное, чтобы обеспечить такую разведывательную поддержку и обмен данными, которые помогут украинцам добиться прогресса", — подчеркнул директор ЦРУ.

К тому же он оптимистично настроен в вопросе перспектив контрнаступления.

Напомним, британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине.

В то же время в Польше разоблачили агентов РФ, которые хотели взорвать поезда с оружием для Украины.

Также в ISW рассказали, почему на юге россияне массово сдаются в плен.