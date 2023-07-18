Может ли "скандал Маркуса" повториться в других бригадах: позиция эксперта

Бывший главный сержант 47-й бригады "Магура" Валерий Маркус. Фото: Facebook-страница Маркуса

В условиях войны конфликты, подобные тому, что произошел в 47-й бригаде "Магура" с Валерием Маркусом, могут повториться. В таком случае необходимо действовать по Уставу и добиваться справедливости по официальному пути, а не устраивать публичный скандал.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Эксперт подчеркнул, что подобные вещи, особенно в условиях войны, недопустимы, потому что провоцируют нестабильность в боевых подразделениях.

Но, вместе с тем, война, обостряя те или иные черты характера, может провоцировать схожие случаи.

"К сожалению, в нынешней ситуации подобные конфликты могут иметь место по объективным причинам — нервы, напряжения, вообще состояние, когда в любой момент человек может погибнуть", — подчеркнул Игорь Романенко.

Что делать в такой ситуации

По словам бывшего заместителя Генерального штаба ВСУ, несмотря на какие-либо причины, повлекшие конфликт, выносить его наружу не стоит.

К тому же есть Устав ("писаный кровью и жизнями людей", — подчеркнул Романенко), который требует соответствующей линии поведения от военнослужащего.

Военный эксперт отметил, что в подобных ситуациях необходимо действовать официальным путем, установленным порядком — даже в самые высокие инстанции.

Напомним, что 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост.

По словам Маркуса, ситуация среди командования не позволяет построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые вводили в начале.

Он назвал заместителя командира воинской части А4699 "аморальным дегенератом". Маркус сказал, что этот человек унижает его честь и достоинство, будучи в одном коллективе.

Впоследствии командир бригады "Магура" отреагировал на демарш сержанта Маркуса. Подполковник Александр Сак призвал всех отвергнуть оскорбления и прекратить конфликты. Главная задача украинской армии сейчас — освобождать оккупированные территории.

13 июля в бригаде "Магура" назначили нового главного сержанта вместо Валерия Маркуса. Им стал Виталий Аверин, защищающий Украину с 2014 года.