Експерт сказав, як росіяни ракетами продовжать атакувати Україну

Російський МіГ-31 з гиперзвуковою ракетою "Кинджал". Фото: РосЗМІ

Російські окупанти ще тривалий час у змозі використовувати проти України свої гіперзвукові високоточні ракети Х-47 "Кинджал". При цьому ворог застосовуватиме їх у комплексі разом з іншими видами ракетного озброєння.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Ракетні атаки триватимуть довго. В залежності від типу ракет.", — сказав він.

Якщо мова йде про прифронтові міста, пояснив Снєгирьов, то там росіяни використовують С-300, яких у них ще досить багато.

"Скільки триватиме атака "Кинджалами", то, якщо брати до уваги, що їх у них декілька десятків, а випущено максимум два десятки, то — теж тривалий час", — вважає військовий експерт.

За словами Снєгирьова, далеко не факт, що ворог використовуватиме "Кинджали" в кількості по шість одиниць за раз.

"Поодинокі пуски під час комплексного удару, так званої "зіркової" атаки, з використанням різноманітних видів високоточної зброї — "Кинджалів", "Калібрів", "Іскандерів" та інших, — можуть цю практику в подальшому продовжувати. Тому заспокоюватися і казати, що в них вже не має можливості це — відверта маячня. У них можливості є", — констатував Снєгирьов.

Як Росія здійснює ракетні атаки

У ніч із 17 на 18 травня збройні сили Росії здійснили нову ракетну атаку на Україну. Дані про наслідки цього удару наразі уточнюються.

Нагадаємо, що явна вразливість балістичних ракет "Кинджал", ймовірно, стала несподіванкою і викликала сум'яття в Росії. Раніше президент РФ Володимир Путін зараховував цю систему до "непереможних".