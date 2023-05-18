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Надолго ли России хватит "Кинжалов"

18 мая 2023 10:49
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт сказал, как россияне ракетами продолжат атаковать Украину
Российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: росСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты еще длительное время в состоянии использовать против Украины свои гиперзвуковые высокоточные ракеты Х-47 "Кинжал". При этом враг будет применять его в комплексе вместе с другими видами ракетного вооружения.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Ракетные атаки будут продолжаться долго. В зависимости от типа ракет", — сказал он.

Если речь идет о прифронтовых городах, пояснил Снегирев, то там россияне используют С-300, которых у них еще достаточно много.

"Сколько будет продолжаться атака "Кинжалами", то, если учесть, что их у них несколько десятков, а выпущено максимум два десятка, то — тоже длительное время", — считает военный эксперт.

По словам Снегирева, далеко не факт, что враг будет использовать "Кинжалы" в количестве по шесть единиц за раз.

"Единичные пуски во время комплексного удара, так называемой "звездной" атаки, с использованием различных видов высокоточного оружия — "Кинжалов", "Калибров", "Искандеров" и других, — могут эту практику в дальнейшем продолжать. Поэтому успокаиваться и говорить, что у них уже нет возможности это — откровенный бред. У них возможности есть", — констатировал Снегирев.

Как Россия совершает ракетные атаки

В ночь с 17 на 18 мая вооруженные силы России совершили новую ракетную атаку на Украину. Данные о последствиях этого удара уточняются.

Напомним, что явная уязвимость баллистических ракет "Кинжал", вероятно, стала неожиданностью и вызвала смятение в России. Ранее президент РФ Владимир Путин относил эту систему к "непобедимым".

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