Чи повертатиме Україна Крим військовим шляхом: думка Таміли Ташевої

Таміла Ташева. Фото: Вікіпедія

Київ, найімовірніше, повертатиме окупований півострів військовим шляхом. Переговорів щодо цього не буде.

Про це розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева у коментарі "Крим. Реалії".

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Ташева підкреслила, що росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму як до повномасштабної війни, так і після її початку.

Ташева вважає, що після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.

"Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення та військових та руйнування цивільної інфраструктури, але добре розуміємо, що найімовірніше звільнення буде військовим шляхом", — сказала вона.

Нагадаємо, супутникові знімки показали, що на півночі Криму в районі російського пункту пропуску Армянськ і Перекопського валу облаштовано подвійну лінію окопів. На супутникових фото також видно появу нових фортифікаційних споруд із двох сторін від траси Е-105, а також біля озера Сиваш.

Раніше у Генштабі повідомляли, що у Кримі російські окупанти змушують місцеве будувати фортифікаційні споруди. Грошей вимушеним будівельникам не платять, але працювати все одно змушують.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк нещодавно заявляв, що Україна поверне півострів за п'ять-сім місяців. За його словами, повномасштабне вторгнення рф створило передумови для деокупації півострова вже зараз.