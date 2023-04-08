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Будет ли Украина возвращать Крым военным путем: мнение Тамилы Ташевой

8 апреля 2023 17:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Тамила Ташева. Фото: Википедия
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Киев, вероятнее всего, будет возвращать оккупированный полуостров военным путем. Переговоров по этому поводу не будет.

Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в комментарии "Крым. Реалии".

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Ташева подчеркнула, что россия не хотела говорить о политико-дипломатическом возвращении Крыма как до полномасштабной войны, так и после ее начала.

Ташева считает, что после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, стало понятно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.

"Мы не исключаем политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения и военных и разрушения гражданской инфраструктуры, но хорошо понимаем, что вероятнее всего увольнение будет военным путем", — сказала она.

Напомним, спутниковые снимки показали, что на севере Крыма в районе российского пункта пропуска Армянск и Перекопского вала обустроена двойная линия окопов. Также на спутниковых фото видно появление новых фортификационных сооружений с двух сторон от трассы Е-105, а также у озера Сиваш.

Ранее в Генштабе сообщалось, что в Крыму российские оккупанты заставляют местное строить фортификационные сооружения. Денег вынужденным строителям не платят, но работать все равно заставляют.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк недавно заявлял, что Украина вернет полуостров за пять-семь месяцев. По его словам, полномасштабное вторжение россии создало предпосылки для деоккупации полуострова уже сейчас.

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