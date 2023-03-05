Удастся ли россиянам в ближайшее время окружить Бахмут: прогноз ISW

Украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте

Российским войскам в ближайшее время не удастся окружить Бахмут. Оккупанты, вероятно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ скорее даст команду об отступлении, чем пойдет на риск окружения.

Такую оценку дали аналитики Института изучения войны (ISW).

Ситуация возле Бахмута

Как отмечают в Институте, армия россии, похоже, обеспечила себе достаточное позиционное преимущество, чтобы совершить разворот в определенных районах Бахмута, но еще не заставила украинских военных отступить и, похоже, не сможет окружить город в ближайшее время.

Отмечается, что 4 марта оккупанты совершили одно ограниченное подтвержденное наступление вблизи Бахмута.

Как информировал ISW 3 марта, украинские силы, вероятно, создают условия для контролируемого боевого ухода из особо сложных секторов города, хотя пока не ясно, приняло ли украинское командование решение об уходе.

Эксперты утверждают, что российское продвижение в Бахмуте было медленным и не дает оснований полагать, что российские войска смогут окружить город в ближайшее время, а тем более что они смогут взять его лобовыми атаками.

Кроме того, захватчикам, скорее всего, удалось продвинуться достаточно близко к критическим наземным коммуникациям с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям ухода по классическому разворотному движению.

Цель разворота — заставить противника покинуть подготовленные оборонительные позиции, и она отличается от цели окружения, заключающейся в том, чтобы заманить в ловушку и уничтожить силы противника.

Как предполагают аналитики, россияне, видимо, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ заявило, что оно скорее даст команду об отступлении, чем пойдет на риск окружения.

В отчете ISW говорится, что украинские силы все еще могут удержать свои позиции в Бахмуте, если они решат попробовать.

Напомним, геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка и один на трассе Хромово — Бахмут. Предварительное разрушение, вероятно, свидетельствует о том, что ВСУ, возможно, пытаются помешать российскому передвижению в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути ухода оккупантов на запад.

Также мы писали, что под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Добавим, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.