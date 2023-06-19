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Чи зупинять ЗСУ контрнаступ: прямий ефір Новини.LIVE

19 червня 2023 14:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Чи зупинять ЗСУ контрнаступ: прямий ефір Новини.LIVE
Ефір Новини.LIVE про контрнаступ ЗСУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Андрій Крамаров — військовий експерт, ветеран, офіцер резерву повітряних сил та Петро Черник — військовий аналітик, полковник розповіли про перебіг контрнаступу ЗСУ

Про це йдеться у прямому ефірі Новини.LIVE. 

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Військові аналітики поговорили про успіхи контрнаступу, просування та звільнення населених пунктів силами ЗСУ, куди знак Залужний, про реакцію Путіна, обрання нового голови НАТО.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії на чотирьох ділянках фронту та здобули деякі територіальні успіхи. Але українські військові можуть призупинити свій контрнаступ на фронті.

Також учора, 18 червня, про втрату контролю над П'ятихатками бідкався один із головних запорізьких колаборантів Володимир Рогов.

Сьогодні звільнення П'ятихаток від російської окупації підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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