Чи зупинять ЗСУ контрнаступ: прямий ефір Новини.LIVE

Ефір Новини.LIVE про контрнаступ ЗСУ

Андрій Крамаров — військовий експерт, ветеран, офіцер резерву повітряних сил та Петро Черник — військовий аналітик, полковник розповіли про перебіг контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії на чотирьох ділянках фронту та здобули деякі територіальні успіхи. Але українські військові можуть призупинити свій контрнаступ на фронті.

Також учора, 18 червня, про втрату контролю над П'ятихатками бідкався один із головних запорізьких колаборантів Володимир Рогов.

Сьогодні звільнення П'ятихаток від російської окупації підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.