Остановят ли ВСУ контрнаступление: прямой эфир Новини.LIVE

Эфир Новини.LIVE о контрнаступлении ВСУ

Андрей Крамаров — военный эксперт, ветеран, офицер резерва воздушных сил и Петр Черник — военный аналитик, полковник рассказал о ходе контрнаступления ВСУ.

Об этом идет речь в прямом эфире Новини.LIVE

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Напомним, американский Институт изучения войны Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на четырех участках фронта и завоевали некоторые территориальные успехи. Но украинские военные могут приостановить свое контрнаступление на фронте.

Также вчера, 18 июня, о потере контроля над Пятихатками сетовал один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.

Сегодня освобождение Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.