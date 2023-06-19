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Остановят ли ВСУ контрнаступление: прямой эфир Новини.LIVE

19 июня 2023 14:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Остановят ли ВСУ контрнаступление: прямой эфир Новини.LIVE
Эфир Новини.LIVE о контрнаступлении ВСУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Андрей Крамаров — военный эксперт, ветеран, офицер резерва воздушных сил и Петр Черник — военный аналитик, полковник рассказал о ходе контрнаступления ВСУ.

Об этом идет речь в прямом эфире Новини.LIVE

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Военные аналитики поговорили об успехах контрнаступления, продвижении и освобождении населенных пунктов силами ВСУ, куда знак Залужный, о реакции Путина, избрании нового главы НАТО.

Напомним, американский Институт изучения войны Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на четырех участках фронта и завоевали некоторые территориальные успехи. Но украинские военные могут приостановить свое контрнаступление на фронте.

Также вчера, 18 июня, о потере контроля над Пятихатками сетовал один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.

Сегодня освобождение Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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