Освободят ли ВСУ Бахмут: комментарий Сырского

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: "АрміяInform"

Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление продолжается согласно планам Генштаба. В частности, Бахмут будет обязательно освобожден.

Об этом говорится в материале издания ABC News.

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Все идет по плану

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, контролирующий украинские войска в районе Бахмута, заявил, что ситуация на этом направлении развивается по планам, которые были разработаны и утверждены заранее.

"Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка извне", — подчеркнул Сырский.

Будет ли освобожден Бахмут

Командующий Сухопутными войсками ВСУ прокомментировал предстоящее освобождение Бахмута.

Он заверил, что это обязательно произойдет.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что 3 июля российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.

А спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имеют частичный успех на южном и северном флангах вокруг Бахмута.

Добавим, что на днях под Бахмутом ССО уничтожили три российских "Града".