Стало известно, почему захлебывается русское наступление

Есть три фактора, которые определяют успех атакующих действий

Российские оккупационные войска предприняли активные наступательные действия на нескольких направлениях. Однако их усилия практически не приносят им успеха по ряду причин.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Здесь важную роль играют три фактора: подготовка, обеспечение и взаимодействие", — сказал Селезнев.

Во-первых, объяснил он, присутствует фактор слабой подготовки личного состава.

Владислав Селезнев

"Поскольку штурмовые группы должны расчищать путь тем, кто идет позади, для этого группы должны быть качественно обеспечены и к тому же должны иметь соответствующие навыки и умения. Если нет ни того, ни другого, то, соответственно, наступление захлебывается", — отметил военный эксперт.

Кроме того, добавил он, важную роль играет координация действий между командованием подразделений.

Вместе с тем атака пехоты должна иметь существенную поддержку с воздуха и бронетехникой. Основную же роль играет своевременное обеспечение войск всем необходимым: от продовольствия до боеприпасов. А с этим у россиян — проблемы.

"А если этих составляющих нет, или какая-то одна из них "хромает", то это приводит к плохим последствиям", — констатировал бывший сотрудник украинского Генштаба.

Что происходит на фронтах

Британские военные аналитики отмечают, что российское командование не знает, какой участок фронта предпочесть.

Большое украинское наступление в Запорожье поставит под сомнение жизнеспособность "сухопутного моста" из Ростовской области в Крым через юг Украины.

Успех сил обороны Украины в Луганской области подорвет планы кремля по захвату всей территории Донбасса.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, россия уже начала свое "большое наступление", впрочем, сразу же столкнулась с "большими проблемами".

Американские аналитики пришли к выводу, что оккупационные войска не готовы для эффективных наступательных операций.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщалось, что россия в войне с Украиной потеряла около половины танков. Пока кремль делает ставку на человеческий ресурс.