Почему россияне усиливают контроль паспортов на оккупированных территориях

Российские оккупанты во временно оккупированном городе. Фото: рус.СМИ

На временно оккупированных территориях россияне начали проводить паспортный контроль даже ночью. Таким образом, местных жителей побуждают получить российские паспорта.

Об этом пишет РІА-Мелітополь.

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Теперь в дома мирных жителей для проверки документов оккупанты врываются в любое время суток. По сообщениям жителей сел Мелитопольского района, оккупанты таким образом побуждают к получению российского паспорта. Так, поздно вечером, когда хозяев не было дома, оккупанты пришли для проверки документов.

"Мы были на даче, когда нам позвонили по телефону соседи и сообщили, что к нам пришли с обыском люди в военной форме и угрожают выбить дверь, если сейчас же не приедем. Пришлось все бросить и ехать домой", — рассказала женщина.

Когда супруги вернулись домой, оккупанты уже ушли. Люди надеялись, что россияне не вернутся.

"Думали, что пронесло. Но нет. Уж когда мы собрались ложиться спать, примерно, в 22.00 во двор забежали вооруженные военные", — вспоминает местная жительница.

Сначала россияне провели обыск в доме. Женщина говорит, что так и не поняла, что пытались найти оккупанты.

"Потом начали спрашивать, почему мы с мужем до сих пор не получили российские паспорта и дали нам срок до 1 сентября. Мы стали объяснять, что согласно Указу Путина мы имеем право оформить паспорт до 1 июля 2024 года. То есть у нас есть время — почти год" , — отметила владелица дома.

Однако оккупантам, как всегда, даже законы собственного государства необязательны к исполнению.

"Они ссылались на какой-то указ Балицкого. Мол, если до 1 сентября этого года не оформим, то депортируют. Мы стали объяснять, мол, указ Балицкого ничтожен по сравнению с указом президента РФ. Что вы думаете, нас и слушать не стали", — возмущается жительница села.

Как передает СМИ, для выдворения с оккупированной территории также требуются причины. И согласно тому же указу Путина отсутствие роспаспорта отнюдь не повод для депортации.

В то же время, стоит отметить, что захватчики активно готовятся к фальшивым выборам. Неудивительно, что в последнее время пытаются всеми способами усилить паспортизацию местного населения.

Напомним, россияне создали на оккупированных территориях школы по фальсификации выборов.

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К тому же, ранее мы писали, что оккупанты заставляют работников ЗАЭС менять паспорта на российские.