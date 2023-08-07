Почему россияне усиливают контроль паспортов на оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях россияне начали проводить паспортный контроль даже ночью. Таким образом, местных жителей побуждают получить российские паспорта.
Об этом пишет РІА-Мелітополь.
Почему оккупанты усилили паспортный контроль
Теперь в дома мирных жителей для проверки документов оккупанты врываются в любое время суток. По сообщениям жителей сел Мелитопольского района, оккупанты таким образом побуждают к получению российского паспорта. Так, поздно вечером, когда хозяев не было дома, оккупанты пришли для проверки документов.
"Мы были на даче, когда нам позвонили по телефону соседи и сообщили, что к нам пришли с обыском люди в военной форме и угрожают выбить дверь, если сейчас же не приедем. Пришлось все бросить и ехать домой", — рассказала женщина.
Когда супруги вернулись домой, оккупанты уже ушли. Люди надеялись, что россияне не вернутся.
"Думали, что пронесло. Но нет. Уж когда мы собрались ложиться спать, примерно, в 22.00 во двор забежали вооруженные военные", — вспоминает местная жительница.
Сначала россияне провели обыск в доме. Женщина говорит, что так и не поняла, что пытались найти оккупанты.
"Потом начали спрашивать, почему мы с мужем до сих пор не получили российские паспорта и дали нам срок до 1 сентября. Мы стали объяснять, что согласно Указу Путина мы имеем право оформить паспорт до 1 июля 2024 года. То есть у нас есть время — почти год" , — отметила владелица дома.
Однако оккупантам, как всегда, даже законы собственного государства необязательны к исполнению.
"Они ссылались на какой-то указ Балицкого. Мол, если до 1 сентября этого года не оформим, то депортируют. Мы стали объяснять, мол, указ Балицкого ничтожен по сравнению с указом президента РФ. Что вы думаете, нас и слушать не стали", — возмущается жительница села.
Как передает СМИ, для выдворения с оккупированной территории также требуются причины. И согласно тому же указу Путина отсутствие роспаспорта отнюдь не повод для депортации.
В то же время, стоит отметить, что захватчики активно готовятся к фальшивым выборам. Неудивительно, что в последнее время пытаются всеми способами усилить паспортизацию местного населения.
Напомним, россияне создали на оккупированных территориях школы по фальсификации выборов.
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К тому же, ранее мы писали, что оккупанты заставляют работников ЗАЭС менять паспорта на российские.