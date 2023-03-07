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Почему ВСУ продолжают оборону Бахмута: в ISW объяснили, каких целей добивается Украина

7 марта 2023 07:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украинские войска продолжают держать оборону Бахмута
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украина продолжает защищать Бахмут, хотя взятие россией этого города не даст ей возможности дальнейшего продвижения на фронте. Сейчас борьба за Бахмут стала стратегически важной из-за состава российских сил, расположенных в этом районе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Бахмут по своей сути не значителен в операционном или стратегическом отношении.

"Взятие Бахмута необходимо, но недостаточно для дальнейшего продвижения россии в Донецкой области, и российские силы уже понесли такие большие потери в боях за город, что их атака, скорее всего, достигнет кульминации после того, как они захватят его — если не раньше. Таким образом, потеря Бахмута не вызывает большой оперативной или стратегической обеспокоенности для Украины", — указывает ISW.

Почему ВСУ не отступают

"Украина тратит свою собственную элитную рабочую силу и дефицитное оборудование преимущественно на завербованных в тюрьмах новобранцев "Вагнера", которые являются обычным пушечным мясом, отмечая, что такой обмен был бы невыгоден для Украины даже при высоком соотношении российских и украинских потерь. В общем, это замечание справедливо, хотя количество пригодных для боевых действий "вагнеровцев" не безгранично, и окончательное уничтожение десятков тысяч из них в Бахмуте означает, что они не будут доступны для более важных боев", — объясняют и ISW.

Как отмечается в отчете, воюющие в Бахмуте российские силы сейчас состоят из элитных элементов группы "Вагнера" и российских воздушно-десантных подразделений, а также из войск низшего качества. Они недавно сменили тактику и привлекли в бой более качественных операторов спецназа и элементы обычных сил. По оценке аналитиков, группа "Вагнера" все еще использует заключенных для поддержки операций в Бахмуте, хотя и в гораздо меньшем объеме, чем в предыдущие месяцы. Но "Вагнер" сейчас также отдал в борьбу своих лучших солдат, и именно они истощаются вместе с призывниками.

Аналитики считают, что битва за Бахмут может серьезно деградировать лучшие силы группы "Вагнера", лишив россию некоторых из ее самых эффективных и тяжелых для замены ударных войск.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны писали, что колоссальные потери россии под Бахмутом не позволят россиянам начать еще одно большое наступление.

Известно, что кремль должен начать новую волну мобилизации, чтобы компенсировать потери, которые оккупанты понесли на этом участке фронта с мая 2022 года.

Также известно, что несмотря на отсутствие каких-либо успехов, россия продолжает безжалостно перебрасывать бойцов на Бахмут. Однако захватчики несут колоссальные потери. По данным СМИ, россия теряет в Бахмуте в пять раз больше военных, чем Украина.

Как объяснил ранее украинский военный журналист Юрий Бутусов, украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. То, что из города выведены некоторые подразделения, скорее всего, говорит о ротации, а не является общим приказом на уход. Значительное количество войск продолжает вести боевые действия дальше.

Фото: Reuters

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