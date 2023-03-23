Данилов отреагировал на разговоры о "единственном шансе" для ВСУ провести контрнаступление
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал разговоры о "единственном шансе" для ВСУ провести контрнаступление. По его словам, наступление не ограничено временем и будет продолжаться до возвращения украинских территорий в пределах границ 1991 года.
Об этом Данилов написал в Twitter.
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"Последним информационным трендом является разговор о "едином шансе" и едва ли не последней возможности для Вооруженных сил Украины провести контрнаступление. Наше наступление будет продолжаться до границ 1991 года и, как и борьба за свободу, не ограничено временем", — заявил Данилов.
В последний раз информационный тенденция говорится о "только замене" и почти краткой возможности для Украиной обороны сил к концу counteroffensive. Этот offensive будет признавать, что border of 1991 and, как боротьба за freedom, не будет лишённый времени.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) 23 марта, 2023
Напомним, российские оккупационные войска, которые пытаются захватить Бахмут, очень истощены. Украинские военные могут этим воспользоваться, чтобы перейти в контрнаступление.
Также мы писали, что в ВСУ считают, что в ближайшее время россия не сможет начать новые наступательные операции. На некоторых направлениях она это имитирует, но ей недостаточно сил и вооружения.
Добавим, для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.