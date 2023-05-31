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Депутат Госдумы РФ призвал обстреливать Шебекино

31 мая 2023 22:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Депутат Госдумы РФ призвал обстреливать Шебекино
Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

Об этом Андрей Гурулев сказал в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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Гурулев предложил начать точечные бомбардировки Шебекино. Он сказал, что действия "РДК" и легиона "Свобода России" создают напряженную ситуацию в Белгородской области. По его словам, это заставляет перебросить туда российские войска с территории Украины.

"Надо точечно бомбить Шебекино, управляемыми бомбами, авиация разберется", — заявил Гурулев.

Российский пропагандист Соловьев согласился с ним. Он сказал, что нужно раздать "рассерженным мужчинам" оружие и "забирать Харьковскую губернию".

Напомним, российская сторона в очередной раз заявляет об обстреле города Шебекино. В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц.

Также мы писали, что российские СМИ опубликовали видео, на котором губернатор Белгородской области сказал, что нужно захватить Харьков. По его мнению, это самый лучший способ создать покой для региона.

Добавим, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию по освобождению в Белгородской области. Из-за этого из нескольких приграничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

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