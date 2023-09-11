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"Чудо-оружия так и не создали": Буданов о военной технике оккупантов

11 сентября 2023 13:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Чудо-оружия так и не создали": Буданов о военной технике оккупантов
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на фронте сгорело большое количество российских танков Т-90, а танк Т-14 "Армата" противник так не выпустил на поле боя. По его словам, оккупанты не создали "чудо-оружия".

Об этом Кирилл Буданов сказал на "Ялтинской Европейской Стратегии".

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"Т-14 "Армата"? Ни одного применения этой техники так и не было. Было несколько случаев применения бронетранспортеров "Бумеранг". Их остатки можно увидеть здесь, они все сгорели", — говорит Буданов.

Он считает, что Т-14, когда россияне поняли, что может быть разрушительный эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт.

По словам Буданова, на войне в Украине сгорело большое количество российских танков Т-90.

"Горит все на самом деле. Чудо-оружия так и не создали", — добавил начальник ГУР.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Также мы писали, что война Российской Федерации против Украины не будет продолжительной. Такого мнения придерживается начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Добавим, глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина обязательно вернет Крым, ведь никакой России там быть не должно. Сейчас ведутся операции и подбор тактики для деоккупации полуострова.

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