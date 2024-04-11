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У ДПСУ показали, як прикордонники розбивають позиції окупантів на півдні

11 квітня 2024 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ДПСУ показали, як прикордонники розбивають позиції окупантів на півдні
Позиція окупантів на півдні. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські прикордонники на півдні виявили та розгромили позиції окупантів. Ліквідували ворожу техніку та особовий склад наші захисники з дронів. 

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у четвер, 11 квітня. 

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На відео видно, як українські прикордонники відстежують та завдають точних ударів по позиціях окупаційної армії. 

"На півдні України прикордонники розбивають позиції ворога", — йдеться у підписі до відео. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів. 

Крім того, прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21". 

Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.

Крім того, бійці Третьої штурмової бригади показали влучний удар HIMARS по розташуванню росіян.

зброя
окупанти
дрони
війна в Україні
ДПСУ

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