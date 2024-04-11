У ДПСУ показали, як прикордонники розбивають позиції окупантів на півдні
Українські прикордонники на півдні виявили та розгромили позиції окупантів. Ліквідували ворожу техніку та особовий склад наші захисники з дронів.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі у четвер, 11 квітня.
Як прикордонники нищать окупантів
На відео видно, як українські прикордонники відстежують та завдають точних ударів по позиціях окупаційної армії.
"На півдні України прикордонники розбивають позиції ворога", — йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів.
Крім того, прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21".
Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.
Крім того, бійці Третьої штурмової бригади показали влучний удар HIMARS по розташуванню росіян.
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