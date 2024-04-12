Дроны Сил спецопераций Украины показали эффектную работу на Востоке — уничтожен передовой танк РФ
Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" Сил спецопераций Украины нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении. Среди потерь также оказался и передовой российский танк Т-90М "Прорыв".
Об этом информирует пресс-служба Сил спецопераций Украины.
Работа украинских дронов на востоке Украины.
На опубликованных кадрах работы украинских защитников за сутки россияне потеряли:
- танк Т-90М "Прорыв";
- танк Т-72;
- два автомобиля-багги;
- блиндаж;
- пять человек личного состава.
Также, как сообщается, еще трое солдат были тяжело ранены.
"Все, что появится на горизонте в зоне ответственности нашего подразделения, станет ломом и будет уничтожено", — говорит командир группы "Викинг".
Напомним, ранее украинские пограничники на юге обнаружили и разгромили позиции кафиров с помощью дронов.
Также украинские военные применили против российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" новый ударный дрон-камикадзе RAM-X, который оказался более усовершенствованной версией российского БПЛА "Ланцет".
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