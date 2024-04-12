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Дроны Сил спецопераций Украины показали эффектную работу на Востоке — уничтожен передовой танк РФ

12 апреля 2024 00:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Дроны Сил спецопераций Украины показали эффектную работу на Востоке — уничтожен передовой танк РФ
Уничтоженный дронами российский танк Т-90М "Прорыв". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" Сил спецопераций Украины нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении. Среди потерь также оказался и передовой российский танк Т-90М "Прорыв".

Об этом информирует пресс-служба Сил спецопераций Украины.

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На опубликованных кадрах работы украинских защитников за сутки россияне потеряли:

  • танк Т-90М "Прорыв";
  • танк Т-72;
  • два автомобиля-багги;
  • блиндаж;
  • пять человек личного состава.

Также, как сообщается, еще трое солдат были тяжело ранены.

"Все, что появится на горизонте в зоне ответственности нашего подразделения, станет ломом и будет уничтожено", — говорит командир группы "Викинг".

Напомним, ранее украинские пограничники на юге обнаружили и разгромили позиции кафиров с помощью дронов.

Также украинские военные применили против российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" новый ударный дрон-камикадзе RAM-X, который оказался более усовершенствованной версией российского БПЛА "Ланцет".

российские войска
Украина
танки
Донецкая область
дроны
ССО
война в Украине

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