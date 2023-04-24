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Экс-директор ЦРУ рассказал прогноз относительно успехов будущего контрнаступления ВСУ

24 апреля 2023 15:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-директор ЦРУ рассказал прогноз относительно успехов будущего контрнаступления ВСУ
Украинские военные и техника. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что предстоящее контрнаступление ВСУ будет очень мощным. По его прогнозам, оно состоится в конце мая вблизи Мелитополя.

Об этом Петреус сказал в ходе дебатов в Bush School в Вашингтоне.

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Прогноз Петреуса относительно контрнаступления ВСУ

Экс-директор ЦРУ считает, что бойцы ВСУ могут пойти вперед в конце мая-начале июня. Петреус прогнозирует, что контрнаступление будет "ужасно сильным". По его словам, основной удар будет направлен на перерезку сухопутного коридора в Крым.

"В конце мая, начале июня будет ужасно сильное наступление со стороны украинцев. Скорее всего, на юге. Вероятно, это будет примерно район Мелитополя. И они попытаются разорвать наземную линию связи, которую Россия установила вдоль юго-восточного побережья Украины, что соединяет Крым", — сказал Петреус.

Напомним, в ISW сообщили, что Украина сможет провести скоординированную наступательную операцию с полным использованием готовящихся к ней девяти бригад. Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров разных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра.

Также мы писали, что ранее в Минобороны сделали заявление о контрнаступлении Сил обороны. Там подчеркнули, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь оно охватывает целый комплекс уже начавшихся мер.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Его примут в последний момент.

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