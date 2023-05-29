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Эксофицер Генштаба спрогнозировал ситуацию в Бахмуте после ухода "Вагнера"

29 мая 2023 10:30
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, как будут развиваться события в Бахмуте
Наемник ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Фото РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

После вывода из Бахмута частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина боевое напряжение вокруг города может снизиться. Ведь подразделения регулярной российской армии, которые приходят на смену наемникам, гораздо меньше подготовлены и мотивированы.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Очень важный момент насколько регулярная армия, которая приходит на смену ПВК "Вагнер", сможет изменить ситуацию", — сказал Селезнев.

Если посмотреть на ситуацию на флангах, пояснил он, то там стоит именно регулярная армия из мобилизованных, которую мы оттесняем.

"Поскольку у мобилизованных с мотивацией и подготовкой все очень плохо, поэтому вряд ли из этой истории что-нибудь хорошее получится", — спрогнозировал Селезнев.

По его словам, интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении по состоянию на сегодняшний день несколько уменьшилась. Однако интенсивность артиллерийских обстрелов сохраняется примерно на том же уровне.

"Но паритет, как минимум, в средствах поражения у нас с врагом есть" , — констатировал военный эксперт.

Почему "Вагнер" ушел из Бахмута

Наемники ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию города Бахмут. На их место заходят подразделения российских регулярных войск, воюющих на территории Украины.

Аналитики института изучения войны отмечают, что в Бахмуте Донецкой области все еще присутствуют войска "Вагнера", а темпы наступательных действий россиян вокруг города продолжают снижаться. Однако новые успешные контратаки ВСУ усложняют ротацию сил РФ в Бахмуте.

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