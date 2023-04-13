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Експерт назвав два місця на фронті, де господарює російська авіація

13 квітня 2023 13:54
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Окупанти посилили авіанальоти і бомбардування на Донбасі
Російський бомбардирувальник Ту-95. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Авіація російських окупаційних військ майже безкарно господарює в небі над Авдіївкою та Мар'їнкою. Ці міста ворог засипає великою кількістю бомб різної ваги.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов

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"На напрямках Мар'їнка та Авдіївка росіяни практично абсолютно безкарно використовують свою авіацію. Зокрема, штурмову та бомбардувальну", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

При цьому він зазначив, що якщо із штурмовою авіацією українським Силам оборони ще вдається боротися, то бомбардувальники все частіше завдають ударів так званими плануючими бомбами з дальніх дистанцій, не досяжних для наявних у нас систем протиповітряної оборони.

У контексті цього Селезньов не виключив, що в разі, якщо ситуація не зміниться, то може дійти і до використання ворогом звичайних бомб, як то було під час штурму росіянами Маріуполя.

Що відбувається в Авдіївці та Мар'їнці

Місто на сході України Авдіївка перетворилося на суцільні руїни внаслідок тривалих бойових дій та бомбардувань з боку російських збройних сил та проросійських сепаратистів. В Авдіївці залишилося лише близько 1800 мешканців, які продовжують жити в умовах постійної небезпеки.

Водночас російські окупаційні війська активізували обстріли Мар’їнки, ключового населеного пункту на південний захід від Донецька. Місто було значною мірою зруйнована російськими артилерійськими обстрілами та авіацією.
 

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