Українські захисники знищили біля Авдіївки ворожий гелікоптер

Втрати росії у війні поповнилися ще одним гелікоптером. Фото: ria.ru

Українські захисники сьогодні, 10 квітня, збили ще один ворожий гелікоптер Мі-24. Вертоліт росіян був знищений на Авдіївському напрямку

Про це повідомили у 110-ій окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Читайте також:

Що відомо

"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24", — йдеться у повідомленні.

Військові додали, що ворог зазнає значних втрат на Авдіївському напрямку.

"Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку", — розповіли вони.

Зазначимо, що за даними українського Генштабу, з початку повномасштабної війни наші бійці "приземлили" вже 292 гелікоптери та 307 літаків російських окупантів.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Донецькому напрямку. Зокрема, почастішали обстріли Мар’їнки, ключового населеного пункту на південний захід від Донецька.

Також командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський раніше заявив, що ворог у Бахмуті змушений зараз залучати до боїв спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи, а також вдаватися до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.