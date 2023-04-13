Оккупанты усилили авианалеты и бомбардировки на Донбассе

Российский бомбардировщик Ту-95. Фото: росСМИ

Авиация российских оккупационных войск почти безнаказанно хозяйничает в небе над Авдеевкой и Марьинкой. Эти города враг засыпает большим количеством бомб разного веса.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

"На направлениях Марьинка и Авдеевка россияне практически абсолютно безнаказанно используют свою авиацию. В частности, штурмовую и бомбардировочную", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

При этом он отметил, что если со штурмовой авиацией украинским Силам обороны еще удается бороться, то бомбардировщики все чаще наносят удары так называемыми планирующими бомбами с дальних дистанций, не достижимых для имеющихся у нас систем противовоздушной обороны.

В контексте этого Селезнев не исключил, что в случае если ситуация не изменится, то может дойти и до использования врагом обычных бомб, как это было во время штурма россиянами Мариуполя.

Что происходит в Авдеевке и Марьинке

Город на востоке Украины Авдеевка превратился в сплошные руины в результате продолжительных боевых действий и бомбардировок со стороны российских вооруженных сил и пророссийских сепаратистов. В Авдеевке осталось всего около 1800 жителей, которые продолжают жить в условиях постоянной опасности.

В то же время российские оккупационные войска активизировали обстрелы Марьинки, ключевого населенного пункта юго-западнее Донецка. Город был в значительной степени разрушен русскими артиллерийскими обстрелами и авиацией.