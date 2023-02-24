Стало известно, что вызывает взрывы на складах окупантов в Мариуполе.

Эксперт назвал оружие, которое вызывает "бавовну" у оккупантов в Мариуполе
Взрывы и пожары на складах и базах с военной техникой российских оккупантов в Мариуполе может вызывать высокоточное оружие дальнего радиуса действия. Она уже могла поступить на вооружение ВСУ от западных партнеров Украины.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"События последних трех дней в Мариуполе являются ярким подтверждением того, что наше военно-техническое сотрудничество с иностранными партнерами приносит свои плоды и результаты", — сказал Селезнев.
По его словам, ракет, которые действуют на 120 километров, а именно такое расстояние отделяет Мариуполь от ближайших боевых позиций украинской армии, у нас нет.
"Но "бавовна" началась системная. Это говорит о том, что мы наконец получили то вооружение, которое позволяет нам чувствовать себя более уверенно. Соответственно, теперь "бавовна" будет везде, куда будут доставать наши ракеты", — не исключил Селезнев.
С одной стороны, объяснил он, нам британцы обещали ракеты, которые являются аналогами американских ATACAMS. К тому же, США также обещали нам определенную ракетную номенклатуру.
Что произошло в Мариуполе
21 февраля около 23:00 во временно оккупированном Мариуполе раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов. Это произошло практически впервые с мая 2022 года, когда из "Азовстали" вывели полк "Азов".
Утром 22 февраля в Мариуполе в Кальмиусском районе, который находится под контролем российских оккупантов, ночью прогремели взрывы. После взрывов были слышны звуки взрывов. В результате произошел пожар на металлургическом комбинате имени Ильича.
Очередные взрывы в городе прогремели и 23 февраля.
Фото: REUTERS/Marko Djurica