Стала известна готовность к сопротивлению ЧФ РФ

Российские военные во время учений в оккупированном Крыму. Фото: РосСМИ

Утрата россиянами гвардейского ракетного крейсера "Москва" в апреле прошлого года существенно ударила по боеспособности Черноморского флота Российской Федерации. А значит, вряд ли стоит ожидать от него серьезной помощи сухопутным подразделениям российской армии во время контрнаступления ВСУ в ходе освобождения Крыма.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"О Черноморском флоте еще во времена Советского Союза говорили: "то ли флот, то ли не флот", — сказал Селезнев.

Ведь на самом деле, объяснил он, его огневой мощи недостаточно для того, чтобы обеспечить надежное прикрытие наземной группировки россиян в Крыму.

Совершенно очевидно, обратил внимание военный эксперт, что после уничтожения флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" этот флот потерял как минимум процентов 30 своего боевого потенциала.

"К тому же небо над Черноморской эскадрой перестало быть надежно защищенным, и вариантов у россиян, как с этой проблемой справиться не много", — констатировал экс-чиновник украинского Генштаба.

Как ВСУ будет освобождать Крым

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что План Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. ВСУ совсем скоро зайдут на полуостров.

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Украина продолжает выдавливать российский флот из акватории в Черном моря.

Ранее Селезнев в комментарии Новини.LIVE выразил мнение, что российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью освобождения Крыма может сменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.