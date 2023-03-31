Стало известно, зачем в Крыму Аксенов создает "карманную" военную компанию

Новая ПВК создается по аналогии "Вагнера". Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов создает на полуострове частную военную компанию "Конвой". Эта группировка будет дислоцироваться исключительно на территории захваченного россиянами полуострова и будет состоять из местного населения, но также в ее ряды будут привлекаться жители Херсонщины и Запорожье.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Структура нового ЧВК свидетельствует о том, что россияне всерьез рассматривают возможность боев на территории АР Крым", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, показательно еще то, что для нового ЧВК готовятся два снайперских отдела.

Снегирьов отметил, что создание новой ЧВК, которая будет подчиняться местным коллаборантам — это гвардия предателей, которая будет выполнять специфические функции: "отжим" территории, репрессии и тому подобное.

"Новая ПИК будет выполнять также функции рейдерских захватов на оккупированном полуострове", — рассказал Снегирев.

Он подчеркнул, что к созданию "Конвоя" причастно ближайшее окружение "повара путина" Евгения Пригожина. Среди других — некоторые Константин Пикалов с позывным "Мазай", известный своим жестоким отношением к "подчиненным".

"Конвой"

"Так Россия пытается завуалировать очередные мобилизационные мероприятия, которые проходят на территории оккупированного Крыма с начала полномасштабного вторжения", — пояснил Снегирев.

Что происходит в российских ПВК

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов создал в оккупированном Крыму частную военную компанию. Независимое российское расследовательское издание "Важные истории" недавно рассказало, что он публично встал на сторону Евгения Пригожина против Министерства обороны РФ.

Сергей Аксенов. Фото: REUTERS

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает конфликтовать с минобороны России. В этом конфликте проиграет владелец ЧВК "Вагнер" , а его военная структура вернется к своим задачам в Африке и на Ближнем Востоке.

По словам Снегирева, конфликта между так называемым "поваром путина", владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и генералами армии рф сергеем шойгу и валерией герасимовым не существует. Это очередной элемент российской информационной спецоперации.