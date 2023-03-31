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Эксперт раскрыл, кого "гауляйтер" Крыма будет набирать в свою частную армию

31 марта 2023 13:34
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, зачем в Крыму Аксенов создает "карманную" военную компанию
Новая ПВК создается по аналогии "Вагнера". Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов создает на полуострове частную военную компанию "Конвой". Эта группировка будет дислоцироваться исключительно на территории захваченного россиянами полуострова и будет состоять из местного населения, но также в ее ряды будут привлекаться жители Херсонщины и Запорожье.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Структура нового ЧВК свидетельствует о том, что россияне всерьез рассматривают возможность боев на территории АР Крым", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

По его словам, показательно еще то, что для нового ЧВК готовятся два снайперских отдела.

Снегирьов отметил, что создание новой ЧВК, которая будет подчиняться местным коллаборантам — это гвардия предателей, которая будет выполнять специфические функции: "отжим" территории, репрессии и тому подобное.

"Новая ПИК будет выполнять также функции рейдерских захватов на оккупированном полуострове", — рассказал Снегирев.

Он подчеркнул, что к созданию "Конвоя" причастно ближайшее окружение "повара путина" Евгения Пригожина. Среди других — некоторые Константин Пикалов с позывным "Мазай", известный своим жестоким отношением к "подчиненным".

Конвой
"Конвой"

"Так Россия пытается завуалировать очередные мобилизационные мероприятия, которые проходят на территории оккупированного Крыма с начала полномасштабного вторжения", — пояснил Снегирев.

Что происходит в российских ПВК

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов создал в оккупированном Крыму частную военную компанию. Независимое российское расследовательское издание "Важные истории" недавно рассказало, что он публично встал на сторону Евгения Пригожина против Министерства обороны РФ.

Аксенов
Сергей Аксенов. Фото: REUTERS

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает конфликтовать с минобороны России. В этом конфликте проиграет владелец ЧВК "Вагнер" , а его военная структура вернется к своим задачам в Африке и на Ближнем Востоке.

По словам Снегирева, конфликта между так называемым "поваром путина", владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и генералами армии рф сергеем шойгу и валерией герасимовым не существует. Это очередной элемент российской информационной спецоперации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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