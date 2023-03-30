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Эксперт рассказал, где в Крыму оккупанты начали строить узлы сопротивления

30 марта 2023 11:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Россияне активизировали возведение укреплений в Крыму
Враг рассчитывает без боя не уходить с полуострова
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные власти в Крыму продолжают активные фортификационные работы вблизи админграниц с материковым югом Украины. При этом защитные оборонные инженерные сооружения враг возводит везде, где заблагорассудится, не учитывая даже целесообразности действий.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Российские войска в оккупированном Крыму роют новые траншеи вдоль дорог, ведущих на полуостров", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

По его словам, ранее считалось, что фортификационные работы в Крыму могут быть связаны с дерибаном бюджетных средств местными гауляйтерами. Однако некоторые факторы свидетельствуют о том, что россияне действительно готовятся к боевым действиям на территории Крыма.

"Оккупанты расширяют сеть траншей и окопов на севере Крыма — возле перешейков и вдоль ключевых трасс. В частности, новые фортификации зафиксированы в районе между временно оккупированными Армянском и Красноперекопском", — сообщил Снегирев.

Что происходит в Крыму

На Керченском полуострове начали готовиться к предстоящим боевым действиям. В частности, на пляжах в районе села Новоотрадное российские оккупанты оборудовали огневые позиции.

После увеличения случаев "хлопка" в Крыму российский флот оказался в сложной ситуации, поскольку у россиян нет возможности вывести свои корабли. Оккупанты могут разве что рассредоточивать их по всей акватории моря.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что освободить оккупированный Крым можно только военным путем. Также он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже не актуальна и требует изменений.

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