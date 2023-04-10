Кому може найбільше нашкодити виток секретних документів щодо ЗСУ

За оприлюдненням важливої воєнної інформації можуть стояти російські спецслужби, а виток інформації мав мету скомпротувати Джо Байдена. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Виток секретних даних стосовно Збройних Сил України серед іншого міг мати на меті компрометацію керівництва Сполучених Штатів Америки. Насамперед — президента Джо Байдена.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Цими діями не виключено натяк на виток інформації всередині адміністрації американського президента", — сказав Снєгирьов.

Тобто, пояснив він, якщо за цим стоять росіяни, то вони намагаються дестабілізувати ситуацію навколо Сполучених Штатів.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

За словами Снєгирьова, це особливо лягає в канву повідомлень про те, що російські та китайські спецслужби намагатимуться дестабілізувати ситуацію в США.

До того ж припустив експерт, виток даних відбувається на тлі останніх подій в самих США.

"Мовиться про висування підозри Трампу. Тобто не виключено, що таким вкидом його автори намагаються нівелювати загрози для зручного для них Трампа і спробувати зняти або негативно вплинути на можливість самого повторного висування Байдена в президенти Сполучених Штатів", — не виключив такий розвиток подій Снєгирьов.

Які таємниці стали відомі

У соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Як пише відоме американське видання New York Times, під час російсько-української війни Сполучені Штати відстежують дії як української, так і російської армій. Про це свідчить нещодавній витік секретної документації Пентагону.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що інформація про "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб, які намагаються розпалити конфлікти. За його словами, мета таких "зливів" полягає у відверненні уваги, розповсюдженні сумнівів та підозр, а також внесенні розколів між союзниками.