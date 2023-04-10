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Эксперт сказал, на ком в США отразится "слив" секретных данных по ВСУ

10 апреля 2023 12:09
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Кому может больше всего навредить утечка секретных документов по ВСУ
За обнародованием важной военной информации могут стоять российские спецслужбы, а утечка информации должна была скомпрометировать Джо Байдена. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Утечка секретных данных относительно Вооруженных Сил Украины среди прочего могла иметь компрометацию руководства Соединенных Штатов Америки. В первую очередь президента Джо Байдена.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Этими действиями не исключен намек на утечку информации внутри администрации американского президента", сказал Снегирев.

То есть, объяснил он, если за этим стоят россияне, они пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Соединенных Штатов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

По словам Снегирева, это особенно ложится в канву сообщений о том, что российские и китайские спецслужбы постараются дестабилизировать ситуацию в США.

К тому же, предположил эксперт, утечка данных происходит на фоне последних событий в самих США.

"Речь идет о выдвижении подозрения Трампу. То есть не исключено, что таким вбросом его авторы пытаются нивелировать угрозы для удобного для них Трампа и попытаться снять или отрицательно повлиять на возможность самого повторного выдвижения Байдена в президенты Соединенных Штатов", — не исключил такое развитие событий Снегирев.

Какие тайны стали известны

В социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Как пишет известное американское издание New York Times, в ходе российско-украинской войны Соединенные Штаты отслеживают действия как украинской, так и российской армий. Об этом свидетельствует недавняя утечка секретной документации Пентагона.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о "утечке" данных из секретных документов западных союзников является типичной игрой российских спецслужб, пытающихся разжечь конфликты. По его словам, цель таких "сливов" состоит в отвлечении внимания, сеянии сомнений и подозрений, а также внесении расколов между союзниками.

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