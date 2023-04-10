Кому может больше всего навредить утечка секретных документов по ВСУ

За обнародованием важной военной информации могут стоять российские спецслужбы, а утечка информации должна была скомпрометировать Джо Байдена. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Утечка секретных данных относительно Вооруженных Сил Украины среди прочего могла иметь компрометацию руководства Соединенных Штатов Америки. В первую очередь — президента Джо Байдена.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Этими действиями не исключен намек на утечку информации внутри администрации американского президента", — сказал Снегирев.

То есть, объяснил он, если за этим стоят россияне, они пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Соединенных Штатов.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

По словам Снегирева, это особенно ложится в канву сообщений о том, что российские и китайские спецслужбы постараются дестабилизировать ситуацию в США.

К тому же, предположил эксперт, утечка данных происходит на фоне последних событий в самих США.

"Речь идет о выдвижении подозрения Трампу. То есть не исключено, что таким вбросом его авторы пытаются нивелировать угрозы для удобного для них Трампа и попытаться снять или отрицательно повлиять на возможность самого повторного выдвижения Байдена в президенты Соединенных Штатов", — не исключил такое развитие событий Снегирев.

Какие тайны стали известны

В социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Как пишет известное американское издание New York Times, в ходе российско-украинской войны Соединенные Штаты отслеживают действия как украинской, так и российской армий. Об этом свидетельствует недавняя утечка секретной документации Пентагона.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о "утечке" данных из секретных документов западных союзников является типичной игрой российских спецслужб, пытающихся разжечь конфликты. По его словам, цель таких "сливов" состоит в отвлечении внимания, сеянии сомнений и подозрений, а также внесении расколов между союзниками.