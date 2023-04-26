Стало відомо, скільки російських солдат перебуває в Україні

Російські солдати в Україні. Фото: РосЗМІ

Російське військово-політичне керівництво стягнуло до України близько чотирьохсот тисяч солдатів. Також на українську територію завезено понад дві тисячі одиниць бронетехніки.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"В рамках так званої путінської СВО станом на сьогодні задіяно до 360 тисяч військ особового складу, до 1750 танків, до 460 бойових броньованих машин", — сказав Селезньов.

За його словами, зокрема, безпосередньо на Південному фасі російсько-українського фронту (без Криму та Херсонської області) сьогодні перебуває близько 87 тисяч особового складу, 392 одиниці техніки, близько тисячі одиниць артилерійських систем, з яких — 663 ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню — 216 одиниць.

Можемо констатувати, зазначив Селезньов, що за таких умов росіяни на півдні мають відносно невелику щільність бойових розрахунків, але мають досить потужну артилерійську складову.

"Тому, як тільки вони дізнаються на якій ділянці фронту ми розпочинаємо контрнаступ, то мають можливість ці артилерійські сили пересувати та проводити достатньо масований артилерійський вогневий вплив на наші підрозділи, які наступатимуть", — зазначив військовий експерт.

Які прогнози на контрнаступ ЗСУ

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, контрнаступальні заходи українських Сил оборони вже відбуваються.

Також вона повідомила, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він включає у себе цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

Водночас координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі не виключив, що з покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох напрямках. США посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.